Владимир Якушев поручил фединспекторам контролировать здравоохранение и собирать объективные данные

Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами меры по противодействию и профилактике коронавируса, а также социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионах.

Полпред акцентировал внимание инспекторов на необходимость постоянного контроля за работой системы здравоохранения, получение объективной информации с мест, сообщается на сайте представительства.

На особом контроле полпреда также работа специализированного транспорта по доставке заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения.

Также Владимир Якушев обратил внимание на сложность работы в условиях пандемии малого бизнеса, рекомендовав при проведении контрольно-надзорных мероприятий применять риск-ориентированный подход. "К малому бизнесу нужно отнестись максимально бережно, чтобы пройти этот сложный период с минимальными потерями", - акцентировал полпред.