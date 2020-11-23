Владимир Якушев поручил фединспекторам контролировать здравоохранение и собирать объективные данные

16:22 23 ноября 2020
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Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами меры по противодействию и профилактике коронавируса, а также социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионах.

Полпред акцентировал внимание инспекторов на необходимость постоянного контроля за работой системы здравоохранения, получение объективной информации с мест, сообщается на сайте представительства.

На особом контроле полпреда также работа специализированного транспорта по доставке заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения.

Также Владимир Якушев обратил внимание на сложность работы в условиях пандемии малого бизнеса, рекомендовав при проведении контрольно-надзорных мероприятий применять риск-ориентированный подход. "К малому бизнесу нужно отнестись максимально бережно, чтобы пройти этот сложный период с минимальными потерями", - акцентировал полпред.

Теги: Владимир Якушев , здравоохранение , коронавирус , полпред , УрФО
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