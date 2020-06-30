Председатель одной из тюменских участковых избирательных комиссий рассказала о средней посещаемости за день

В Тюменской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Статистикой по избирательному участку № 2135 поделилась председатель участковой избирательной комиссии Вера Мухина. Она рассказала, что к этому участку прикреплено более 2 тысяч жителей Лесобазы.
"Район небольшой, поэтому знаем почти всех, кто приходит голосовать. Не первый год работаю в избирательной комиссии и могу сказать, что явка на нашем участке всегда высокая. Избиратели приходят с хорошим настроением, примерно по 100–130 человек в день", — поделилась Вера Мухина. Председатель отмечает, что наибольшая активность на участке отмечается утром.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить по 1 июля. Избирательные участки в Тюменской области работают каждый день с 8 до 20 часов.
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