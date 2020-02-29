В Конституцию могут внести поправку об особом отношении к детям

Президент России Владимир Путин 26 февраля поддержал предложение внести в Конституцию поправку касательно особого отношения к детям.

Пердложение было озвучено на встрече главы государства с членами рабочей группы, разрабатывающей изменения в основном законе страны.

"Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям", - согласился Путин.

Глава государства считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем. "У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось", - цитирует слова президента ТАСС.

В целом поступило уже более девяти сотен предложений, касающихся внесения дополнений к Конституции РФ.