В Конституцию могут внести поправку об особом отношении к детям

Президент России Владимир Путин 26 февраля поддержал предложение внести в Конституцию поправку касательно особого отношения к детям.
Пердложение было озвучено на встрече главы государства с членами рабочей группы, разрабатывающей изменения в основном законе страны.
"Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям", - согласился Путин.
Глава государства считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем. "У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось", - цитирует слова президента ТАСС.
В целом поступило уже более девяти сотен предложений, касающихся внесения дополнений к Конституции РФ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru