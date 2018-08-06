Владимир Путин и Александр Моор обсудили реализацию проекта "Медицинский город"

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Глава государства, в частности, подробно интересовался процессом строительства крупного медицинского центра в области.

Как сообщается на сайте Кремля, Александр Моор показал президенту презентацию, в которой отражена реализация проекта, начатого в 2007 году. Согласно плану, все здания медгорода располагаются на едином земельном участке и комплексно связаны единой инфраструктурой, реализуется проект на федеральные и областные деньги.

Врио губернатора отметил, что в разные годы построено шесть объектов, в том числе федеральный центр нейрохирургии, модернизирована областная больница, в медсанчасти "Нефтяник" в этом году закончен комплексный капремонт и завезено новое оборудование для роботизированных операций. Есть радиологический и морфологический центры. Здесь же реализуется частный проект – центр "Мать и дитя". Построено три дома для предоставления жилья врачам и среднему медперсонала.

Для завершения масштабного проекта необходимо еще построить онкологический центр и областную детскую больницу. По последнему регион активно сотрудничает с Минздравом по включению его в национальный проект, а вот вопрос по онкологическому центру "имеет четырёхлетнее движение".

"Я бы просил вас о помощи. В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития, - обратился Моор к президенту. - Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего Послания Федеральному собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности".

Глава государства отметил: "Источники надо поискать… Объект надо заканчивать – это совершенно точно".