В онкоцентре Ишима за год химиотерапию прошли 792 человека

Фото предоставлено пресс-службой депздрава ТО

Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Областной больницы №4 в Ишиме открыт год назад в рамках нацпроекта "Здравоохранение". За этот период пациенты получили квалифицированную медицинскую помощь 8 105 раз. 792 человека на базе центра прошли химиотерапевтическое лечение. ранее многим приходилось ездить для этого в Тюмень.

Врачебные консультации и лечение получают онкобольные Ишима, Ишимского и семи соседних районов - в целом около пяти тысяч человек. В 2020 году впервые онкология выявлена у 313 жителей Ишима и Ишимского района - на 75 случаев меньше, чем в 2019 году. Чаще всего онкология выявлялась у пациентов в возрасте от 65 до 69 лет. Больше всего под наблюдением врачей находится пациентов с новообразованиями кожи, заболеваниями органов дыхания и молочной железы.

Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта, в рамках которой и был создан Центр амбулаторной онкологической помощи, прежде всего, направлена на снижение смертности от новообразований. По данным Областной больницы №4, за 2020 год от онкологических заболеваний умерло 65 жителей Ишима и Ишимского района, а 2019 – 88 человек. Среди причин смертности лидируют онкопатологии молочной железы, на втором месте - заболевания кожи, на третьем - заболевания органов дыхания, чаще от рака умирают мужчины.

Раннее выявление онкологических заболеваний - одна из функций центра амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году при проведении КТ-исследований выявлено 108 случаев онкопатологии, при помощи МРТ - 8 случаев. В 60% случаев заболевание диагностировали на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно и есть все шансы на полное выздоровление.

Сегодня Центр амбулаторной онкологической помощи обеспечен кадрами и самым современным оснащением. В 2020 году новой медицинской техники поступило на сумму 3 млн 347 тыс. рублей. Поставки осуществляются по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", сообщили в ОБ№4.