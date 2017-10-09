В Ишимском районе сменился глава муниципалитета

Кресло главы администрации Ишимского района занял Сергей Ломовцев. Кандидатура одобрена на заседании районной думы сегодня, 9 октября.

До назначения, с ноября 2012 года, Ломовцев являлся заместителем главы Ишимского района, еще раньше работал директором гагаринской средней общеобразовательной школы.

В должности замглавы Ломовцев координировал вопросы строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, дорожного строительства, реализацию национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", организовывал работу по исполнению переданных на уровень района полномочий, реализации основных направлений градостроительной политики, обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения на территории района, поэтапному осуществлению передачи жилищного фонда в управление собственникам жилья. Курировал вопросы предоставления субсидий гражданам через "Областной фонд развития жилищного строительства".

Сергею Ломовцеву 44 года, он коренной ишимец. В 1995 году окончил Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова по специальности "Учитель трудового обучения и технического творчества средней школы", в 2006 году - Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2005 году награжден Почетной грамотой Министерства образования. Женат, воспитывает дочь.

Его предшественник - Сергей Вотяков возглавлял Ишимский район с 2006 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Ишимского района.