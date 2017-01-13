Тюменская область поднялась на 33 позиции в рейтинге эффективности региональных госзакупок

17:30 13 января 2017
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img.kapital.kz
| Фото: img.kapital.kz

Первое место в рейтинге субъектов РФ по эффективности госзакупок Тюменский регион занял по итогам первого полугодия 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Аналитический центр при правительстве РФ. Удивительно при этом, что по итогам предыдущего периода регион занимал в рейтинге всего лишь 34-е место.

Правда, если считать эффективность закупок, осуществляемых не только областными, но и муниципальными заказчиками, то Тюмень окажется на более скромном 6-м месте. В то же время и здесь прогресс по сравнению с позапрошлогодним 25-м местом явно налицо. 

Теги: рейтинги , госзакупки , Тюменская область
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