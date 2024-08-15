Впервые в Сибири: жителям и гостям Тюмени рассказали историю региона

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло 14 августа в Инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя". Слушателями стали жители и гости города. Организатором выступило Российское общество "Знание".

Интерактивную лекцию "Впервые в Сибири. Первенство столицы области в науке, культуре, общественной жизни с момента основания до начала 20 века" провёл директор АНО "Тюменский Дом Фотографии" Сергей Фирцев.

"Захотелось рассказать нашим землякам и гостям, приехавшим на праздник, те исторические факты, которые неизвестны или малоизвестны широкой аудитории, но которыми мы в праве гордиться", – отметил он.

За основу своего выступления лектор взял материалы из книги "Впервые в Сибири. Тюмень", которая вышла в этом году. Её автор – известный краевед Лев Боярский. Слушатели узнали, что именно в столице региона был построен первый в России пароход "Кормилец" с электрическим освещением палуб и кают, здесь же состоялся первый в Сибири кинопоказ, который организовал известный фотограф Иосиф Шустер.

"То, что рассказано в этой лекции, в исторической ретроспективе, помогает понять истинный портрет города, причем не только в масштабе Сибири, но и всей России. Но, мы ни в коем случае не противопоставляем Тюмень другим большим и малым городам и населенным пунктам нашего региона. Глубоко убежден, что такие лекции интересны и полезны", – рассказал лектор.

Также именно в Тюмени появился первый в Сибири водопровод. Он состоял из паровой машины, которая нагнетала воду из колодца в особый резервуар. Отсюда она по подземным трубами, сделанными из сосновых бревен, шла в чугунный бассейн. Водой из бассейна, а также из кранов в здании резервуара, мог пользоваться любой за определенную плату.

Посетителям мероприятие понравилось. Они с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы.

"В презентации – уникальные исторические фотографии. Само содержание – документально подтвержденные факты об истории нашего города и округа. Тюмень в историческом прошлом – это культурный центр, открытый технологическим инновациям, с развитым обществом. После лекции переполняет чувство гордости за город и горожан. Здорово будет, если об этих фактах будут знать школьники, студенты, молодежь", – поделилась участница мероприятия Татьяна Римкувене.

Лекция прошла в рамках празднования 80-летия со дня образования Тюменской области. Торжественные мероприятия в честь юбилея региона будут проходить до 18 августа.