Алексей Райдер прочел воспитанникам ФМШ лекцию о Менделееве

Просветительская акция Российского общества "Знание" проходит в России уже в пятый раз. 26 сентября в Тюмени лектором стал заместитель Губернатора Тюменской области, член Президиума Правительства Алексей Райдер.

Мероприятие состоялось в Физико-математической школе. В формате открытого диалога лектор рассказал о великом ученом Дмитрии Ивановиче Менделееве. Выдающийся химик родился в Тобольске Тюменской области, получил высшее образование при отделении естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге. Широкую известность получил благодаря открытию периодической системы элементов, сообщили в пресс-службе общества "Знание".

"Мы же все привыкли, согласно форзацу учебников химии, и вообще антуража любого кабинета химии, вот к этому нашему, уже авторитетному, очень серьезному образу мудрого человека. На самом деле, подавляющее большинство выдающихся открытий на своем веку, он, конечно, сделал не в преклонном возрасте", – отметил лектор.

Алексей Райдер поделился фактами биографии из жизни ученого, рассказал о самых знаковых изобретениях. Так, Дмитрий Менделеев открыл бездымный порох, создал дифференциальный барометр – прибор для определения высоты над уровнем моря, сконструировал весы для взвешивания твердых и газообразных тел.

Лектор отметил неоценимый вклад Дмитрия Ивановича Менделеева в развитие науки. Конечно, самым известным его открытием является периодическая таблица химических элементов, которая стала основой современной химии. Также большое внимание ученый уделял практическим применениям науки, в частности, исследовал нефтяную промышленность. Его труды в этой области позволили значительно улучшить технологии добычи и переработки нефти, что имело важное значение для российской экономики.

"В то время стране необходимо было увеличить производство энергоемких видов топлива. Дмитрий Иванович провел фундаментальные исследования в области нефти, которые с правом можно назвать промышленной революцией. Он разработал новые методы переработки нефти, создал уникальные технологии и оборудование для их реализации. Гигант нефтехимии на Иртыше (Тобольский нефтехимический комбинат), созданный в 70-е годы 20 века, сегодня – передовая производственная площадка компании "Сибур", точно будет признательна этому наследию нашего выдающегося земляка", – поделился спикер.

Алексей Райдер рассказал и о современной России, подчеркнув важность импортозамещения как ключевого фактора для достижения полной независимости и суверенитета страны. Также он отметил необходимость сохранения духовно-нравственных ценностей в современном мире.

Всероссийская просветительская акция "Поделись своим Знанием" проводится с 2021 года. География проекта охватывает все регионы России от Сахалина до Калининграда. Каждый год в течение всего сентября выдающиеся люди из разных сфер деятельности возвращаются в школы и проводят уроки об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Спикерами выступают представители исполнительной власти, культуры и спорта, общественные деятели, предприниматели и другие эксперты из разных отраслей. Слушателям предоставляется возможность расширить свой кругозор и найти новых друзей и единомышленников.

В этом году эта акция стала по-настоящему народной: со 2 по 30 сентября любой желающий может зарегистрироваться на сайте проекта и выступить с лекцией. В поддержку лекторов на портале запущен специальный раздел – библиотека методических материалов, где спикеры смогут найти презентацию или ход лекции для использования в своем выступлении.