Натуральная сметана способствует быстрому восстановлению сил и отлично поднимает настроение

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Сметана — один из самых узнаваемых продуктов славянской кухни. Она содержит много необходимых для организма питательных веществ. Если у человека нет непереносимости лактозы, сметана будет отличной добавкой в рационе для поддержания здоровой диеты.

Натуральная сметана имеет высокую пищевую ценность за счет значительного количества молочного жира. Продукт содержит большое количество кальция для укрепления зубов, костей и ногтей. Также в сметане присутствуют витамины и элементы, такие как С, РР, Е, А, В12, В2, фосфор и железо, содержатся пробиотики, которые улучшают работу пищеварительной системы и нормализуют работу ЖКТ.

Кисломолочный продукт помогает выводить шлаки и токсины из организма, укреплять иммунитет, улучшать состояние кожи, стабилизировать гормональный фон и артериальное давление. Также сметана является хорошим антидепрессантом и помогает справляться с плохим настроением.

Сметану можно употреблять спортсменам или тем, кто на диете – достаточно выбрать продукт с меньшей жирностью, например, 10%. В состав этого продукта входит легкоусвояемый белок, а он нужен для роста мускулов.

АО "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпускает натуральную сметану без консервантов и искусственных добавок. В ассортименте компании сметана в полистироловых стаканах объемом 180 г и 350 г, жирностью 10%, 15% и 20%. Продукт с коротким сроком хранения, изготавливается по ГОСТу из натурального сырья высшего качества.

"Сметана "Золотые луга" получила множество наград на региональных и российских выставках, фестивалях и ярмарках. В 2021 году стала победителем народного голосования в рамках проекта "Покупай тюменское" и Всемирной недели качества. Потребители любят сметану тюменского производителя за натуральный состав, нежный вкус и стабильное качество, активно используют в приготовлении блюд, выпечки, соусов и заправок", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Например, всего несколько ложек сметаны, добавленной к дрожжевому тесту, ускоряет брожение дрожжевых культур, делает структуру изделий более пышной, а вкус ярче. Мясо, тушёное со сметаной, становится значительно мягче. Если добавить сметанку в тесто, то оладьи получатся более пышными. Классический рецепт русской кухни – караси, тушёные в сметане – уникальное блюдо: тонкие кости карасей полностью растворяются под действием сметанного соуса.

Летом и в начале осени, во время сбора урожая, на столах традиционно присутствуют овощные салаты со сметаной. Легкие соусы на ее основе являются отличной заменой калорийного и тяжелого майонеза. Например, огуречный соус дополнит отварную или запеченную картошечку. Рецепт приготовления прост: натрите огурец (свежий или маринованный) на терке, выдавите чеснок, посолите. Добавьте сметану "Золотые луга" и молотый черный перец. Подавайте соус к молодому картофелю.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.