КВНщики Тюменского района пошутят в Анапе

В финале тюменской областной "Пионер-лиги" КВН участвовали 9 сборных из Ишима, Бердюжского, Казанского, Ялуторовского, Тюменского районов и Заводоуковского городского округа, самой смешной оказалась команда "Червячки" Тюменского района, дальше шутить ребята будут в Анапе на ХI международном фестивале детских команд КВН с 12 по 19 сентября.

Второе место в областном конкурсе заняла команда КВН "Дети райцентра" (Бердюжский район), третье место поделили "Желтки" (Ялуторовский район) и "Семёрочка" (Ишим).

В номинации "Лучшая актриса" была отмечена Анастасия Шмурыгина из команды "Семёрочка" (Ишим), а "Лучшим актером" стал Богдан Онорин из команды "Червячки" (Тюменский район).

Диплом участника и памятные призы получили команды "Дважды два" (Ишим), "Успенская тусовка" (Тюменский район), "Всего здоровья!" (Заводоуковский городской округ), "8 марта" (Казанский район), Just (Заводоуковский городской округ).