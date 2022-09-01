Тюмень продлила covid-ограничения. Моор рекомендовал всем надеть маски

Среди взрослого населения региона заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 58%, среди детей – на 47,5%. Из-за роста заболеваемости Тюменская область продлевает ковидные ограничения до 1 октября.

На минувшей неделе зарегистрировано 5 385 случаев – на 56% выше уровня предыдущей недели. По данным на 30 августа, у нас в регионе развернуто 160 ковидных коек, 28 из них свободны. "При ухудшении эпидемиологической ситуации количество коек может быть увеличено", - подчеркнули в депзадраве.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона не пропускать ревакцинацию от COVID-19, а также рекомендовал соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей",- сообщает информационный центр правительства.