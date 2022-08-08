В УрФО заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 36,5%

В Уральском федеральном округе за неделю выявлено 4 753 случая коронавируса - на 36,5% больше, чем неделей ранее.

Больные в основном наблюдаются амбулаторно, без госпитализации. В УрФО количество госпитализаций за неделю увеличилось незначительно – на 40 человек. В регионах округа имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарств, тестов, резервный коечный фонд готов к развертыванию в случае необходимости.

На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев указал, что хотя ситуация и не требует введения новых ограничений повсеместно, следует ответственно отнестись к сохранению своего здоровья: пройти диспансеризацию, проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса, сообщается на сайте полпреда.

По данным тюменского оперштаба, за минувшие сутки в области выявлен 201 случай коронавируса, в том числе у 21 ребенка, госпитализированы 3, выздоровели 124 человека, из 59 covid-коек свободны 15,3%. 1 761 лабораторное исследование проведено за сутки (всего 4 132 498).