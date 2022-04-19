Досрочно сдать экзамены решили 96 тюменских школьников

96 школьников Тюменской области выбрали пройти государственную итоговую аттестацию досрочно, 90 из них - ожиннадцатиклассники.

Наибольшей популярностью у досрочников пользуются математика, физика, обществознание.

Даты основного этапа ГИА установлены на федеральном уровне, вносить изменения в них не планируется. Для сдачи ЕГЭ школьники чаще выбирают обществознание, физику, биологию, информатику, историю. Для ОГЭ - обществознание, географию, биологию, информатику.

Еще 600 выпускников 9 и 11 классов региона в 2022 году выбрали формат ГВЭ (Государственный выпускной экзамен), который разрешен для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся образовательных организаций системы УФСИН, сообщает информцентр регионального правительства.