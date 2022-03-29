Тюменский депздрав готов отвечать на вопросы населения в медчатах в Telegram

Тюменский депздрав во вторник запустил в Telegram три медицинских чата: по одному для жителей Тюмени и Тобольска и общий для остальных муниципалитетов области.

Чаты созданы в рамках проекта "ЗдравКонтроль", чтобы повысить качество и доступность оказания медпомощи. В чатах жители области могут задать представителям медорганизаций вопросы, рассказать о проблемах и получить ответ. В депздраве считают, что это позволит пациентам быстро разобраться инцидентах при получении медицинской помощи, а организаторам здравоохранения – увидеть, каким аспектам работы медучреждений и потребностям пациентов необходимо уделить особое внимание.

Медчаты позволят быстро донести до пациента достоверную информацию о работе системы здравоохранения и увидеть обратную связь. Помимо ответов на вопросы, в них будут информация по актуальным для пациентов темам и опросы, сообщила замдиректора департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Чаты Тюмень.Здоровье, Тобольск.Здоровье и Тюменская область.Здоровье будут работать с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу, ожидается, что ответы можно будут получить в течение двух часов. Правила общения - здесь.

"ЗдравКонтроль" – федеральный проект, который уже реализуется в разных регионах страны с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Общественной палаты и Министерства здравоохранения Российской Федерации.