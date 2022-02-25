В Тюмени обновились адреса временных пунктов для пациентов с симптомами ОРВИ

Временные пункты созданы для удобства жителей и в целях распределения потоков пациентов с ОРВИ, с выходом детей на очное обучение они были перенесены из образовательных в другие учреждения.

В списке 15 пунктов:

- Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, г. Тюмень, пр. Солнечный, 10/1 – городская поликлиника № 1 (с пн по пт 08.00–16.00);

- аудиторный корпус ТюмГМУ, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 53-а – Областная клиническая больница № 2 (ежедневно 08.00–20.00);

- Областной центр реабилитации инвалидов, г. Тюмень, ул. Уральская, 60, к. 1 – городская поликлиника № 3 (ежедневно 08.00–20.00);

- СК "Строймаш", г. Тюмень, ул. Индустриальная, 49-а – городская поликлиника № 4 (ежедневно 08.00–20.00);

- дополнительный фильтр по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 66 – городская поликлиника № 6 (с пн по пт 08.00–20.00);

- отделение общей врачебной (семейной) практики городской поликлиники № 8, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 17 – городская поликлиника № 8 (ежедневно 08.00–20.00);

- рентгенологическое отделение Боровской больницы (филиала Областной больницы № 19), Тюменский район, п. Боровский, ул. Ленинградская, 16 (с пн по пт 08.00–20.00, в сб, вскр 08.00– 13.00);

- структурное подразделение Областной больницы № 3, г. Тобольск, мкр. 7-А, стр. 29-В (с пн по пт 08.30–16.00, перерыв 12.00– 12.30);

- Тюменский расчетно-информационный центр, г. Ишим, ул. Карла Маркса, 57 – Областная больница № 4 (с пн по пт 08.00–20.00, в сб, вскр 08.00– 16.00);

- филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в г. Заводоуковске, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 30 – Областная больница № 12 (ежедневно 08.00–20.00);

- Голышмановская спортивная школа олимпийского резерва, р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1, стр. 3, помещение 1 – Областная больница № 11 (с пн по пт 08.00–20.00, в сб, вскр 08.00– 18.00);

- Централизованная клубная система Вагайского района, с. Вагай, ул. Первухина, 2 – Областная больница № 9 (с пн по пт 08.00–18.00, в сб 09.00– 15.00);

- детский сад "Берёзка", с. Уват, ул. Дзержинского, 28 – Областная больница № 20 (с пн по пт 08.00–20.00);

- детский сад "Солнышко", п. Туртас, ул. Победы, 7 – Областная больница № 20 (с пн по пт 08.00–20.00);

- детский сад "Тополёк", п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 17 – Областная больница № 20 (с пн по пт 08.00–20.00).

На фильтрах оказывается необходимая помощь, как взрослым, так и детям с симптомами ОРВИ. У обратившихся граждан медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и при наличии показаний бесплатно возьмут тест на COVID-19, при получении положительного результата прямо в пункте выдадут лекарства.

В зависимости от востребованности количество, местоположение и порядок работы пунктов могут меняться, отмечают в депздраве, узнать актуальный список адресов можно по тел. 122 и на портале "Территория здоровья".