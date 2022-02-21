Сертификаты на антитела к covid-19 можно оформить на сайте госуслуг

C 21 февраля жители России могут на сайте госуслуг получить сертификат об иммунитете к коронавирусу на основании результатов теста на антитела к covid-19. Новый сервис запустил Минцифры России.
Сертификат можно оформить только один раз и при условии, что пользователь раньше не получал сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.
Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Действует он 6 месяцев.
Также на сайте госуслуг можно получить сертификат на основании противопоказаний к вакцинации (в зависимости от типа медотвода он действует либо 30 дней, либо бессрочно) и сертификат для несовершеннолетних старше 14 лет (до 14 лет оформляют в МФЦ).
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