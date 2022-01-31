В Тюменской области началась вакцинация подростков против коронавируса

В регионе стартовала вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19. Одними из первых на прививку пришли Виктория и Александр в сопровождении мамы, которая работает врачом, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Подростков привили вакциной "Спутник М", она ставится в два этапа. Пока в регион поступило 960 доз препарата. Вакцинация интересует и родителей, и ребят, отметила заведующая терапевтическим отделением поликлиники №14 Инесса Питухина:
Всего в регионе проживают 105 тысяч ребят в возрасте от 12 до 17 лет.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru