В Тюменской области началась вакцинация подростков против коронавируса

17:52 31 января 2022
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В регионе стартовала вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19. Одними из первых на прививку пришли Виктория и Александр в сопровождении мамы, которая работает врачом, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Подростков привили вакциной "Спутник М", она ставится в два этапа. Пока в регион поступило 960 доз препарата. Вакцинация интересует и родителей, и ребят, отметила заведующая терапевтическим отделением поликлиники №14 Инесса Питухина:

Всего в регионе проживают 105 тысяч ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

Теги: вакцинация , дети , коронавирус
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