В Тюменской области за сутки 640 новых заболевших коронавирусом, почти треть из них - дети

За сутки в Тюменской области выявлено 640 новых случаев коронавируса, среди заболевших 190 детей, или 29,7%.

Госпитализировано за вчерашний день в регионе 130 пациентов, 94 выздоровели, 10 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 98 166 человек, выздоровели 84 483, умерли 3 708.

Под медицинским наблюдением остаются 42 112 человек, в моногоспиталях развернуто 1 600 коек, 20,6% из них свободны. За сутки в регионе проведено 14 642 (всего 3 287 294) лабораторных исследований на коронавирус, сообщает региональный Оперштаб.