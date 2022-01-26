Югра перевела на дистанционку 60% работников и школы в нескольких городах

В Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске с 25 января по 8 февраля все образовательные организации, кроме детсадов, перешли на дистанционную форму обучения.

Работодателям Югры необходимо перевести не менее 60 % сотрудников на дистанционную работу. Допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, возможен только при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, сообщается в Telegram-канале "Югра. Официально".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Югре подтвердилось 1 102 случая коронаируса, госпитализированы 96, выздоровели 98, умерли 5. С начала пандемии выявлено 104 622 случая коронавируса, 93 979 человек выздоровели, умерли 2 142.