Тюменская область получила 50 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса у пациентов с признаками ОРВИ

Тюменская область получила 50 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 для пациентов с признаками респираторных инфекций, при оказании скорой медицинской помощи областными больницами и поликлиниками, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"С целью обследования всех лиц с острыми респираторными инфекциями в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации в Тюменскую область потупило более 50 тысячи экспресс-тестов для диагностики СOVID-19. Экспресс-тесты используются при оказании скорой медицинской помощи областными больницами и поликлиниками", - пояснила Шарухо.

Отмечается, что за в целом во вторую неделю января количество тестирований увеличилось до 475,5 на 100 тысяч населения, что в два раза больше, чем за первую неделю (норматив - 300 на 100 тыс.). Ранее отмечалось, что в среднем в регионе проводится до 7 тысяч тестирований в сутки, при осложнении эпидобстановки лаборатории могут перейти в круглосуточный режим работы и увеличить количество исследований до 14-15 тысяч в сутки.