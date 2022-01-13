На въезде в Казахстан от россиян потребуют отрицательный ПЦР-тест

Въезжающие в Казахстан с 15 января обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 несмотря на статус вакцинации, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.
Решение принято межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции на территории республики на фоне ухудшения эпидситуации в стране, отмечается на сайте.
"С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации", - говорится в сообщении.
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