На въезде в Казахстан от россиян потребуют отрицательный ПЦР-тест

16:02 13 января 2022
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Въезжающие в Казахстан с 15 января обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 несмотря на статус вакцинации, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана. 

Решение принято межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции на территории республики на фоне ухудшения эпидситуации в стране, отмечается на сайте. 

"С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации", - говорится в сообщении. 

Теги: вакцинация , граница , Казахстан , коронавирус
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