Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов стартует в Тюменской области в 2022 году

В 2022 году одним из основных направлений работы социальной отрасли в Тюменской области станет реализация федерального пилотного проекта по отработке стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность.

Проект призван помочь детям 4-17 лет, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и которые нуждаются в комплексной реабилитации и абилитации. Отбором участников программы будет заниматься бюро медико-социальной экспертизы.

В департаменте соцразвития сообщили, что в проекте будет задействовано восемь организаций, в том числе ведущие реабилитационные центры области: "Пышма", "Родник" и Областной центр реабилитации инвалидов. Реабилитация будет проводиться в стационарной и полустационарной формах.

Примерная численность детей в Тюменской области, впервые получивших инвалидность, которые будут участвовать в пилотном проекте в 2022 году — около 840 человек. На каждого из участников проекта заведут электронный сертификат.