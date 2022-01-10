Росгвардия проверила владельцев оружия в Тюменской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области на территории всего региона провели оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал".

Проверки условий обеспечения сохранности оружия проводились по месту жительства владельцев, приобщении гражданам напоминали о правилах безопасности в новогодние праздники и вручали памятки-буклеты, специально разработанные в ведомстве.

"В целях контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств, а также недопущения краж и утрат оружия в течение нескольких дней специалистами проверено более 870 физических лиц и свыше 50 объектов хранения и использования оружия юридическими лицами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Изъято более 120 единиц зарегистрированного гражданского оружия и 100 патронов. По результатам осуществлённых проверок выявлено свыше 100 нарушений установленных правил оборота оружия. Гражданами добровольно сдано на утилизацию 30 единиц оружия и 11 патронов к нему. В наступившем году проверки будут продолжены во всех населённых пунктах региона.