В общежитии тобольской духовной семинарии выявлен очаг коронавируса

Очаг коронавируса выявлен в общежитии ДООВО "Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви". По данным Роспотребнадзора, "в организации зарегистрировано 8 случаев COVID-19 среди обучающихся, проживающих в общежитии, контактных 26 человек".

Также на контроле очаг в ишимском филиале ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (филиал №1): на прошлой неделе сообщалось, что в учреждении заболели 18 человек, контактных 17 человек.