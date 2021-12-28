В общежитии тобольской духовной семинарии выявлен очаг коронавируса

Очаг коронавируса выявлен в общежитии ДООВО "Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви". По данным Роспотребнадзора, "в организации зарегистрировано 8 случаев COVID-19 среди обучающихся, проживающих в общежитии, контактных 26 человек".
Также на контроле очаг в ишимском филиале ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (филиал №1): на прошлой неделе сообщалось, что в учреждении заболели 18 человек, контактных 17 человек.
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