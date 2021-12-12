В декабре тюменские почтовики ожидают бум новогодних посылок

Перед новогодними праздниками жители Тюменской области отправляют посылки и бандероли с подарками во все уголки страны и за рубеж. Каждый день в декабре в Тюменский магистрально-сортировочный центр поступает 12 тысяч посылок. Чтобы не возникло проблем с доставкой, следует знать правила упаковки отправляемых подарков.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области, упаковка должна соответствовать типу посылки. Подарочные книги, журналы весом до 3 кг можно отправить бандеролью. В почтовом отделении посетителю предложат его упаковать в пластиковый пакет или плотную бумагу.

Тяжелые и крупные вещи следует отправлять в коробке, мешке или обшитые плотной тканью. Для крупных вещей подойдут прочные картонные коробки, их можно приобрести в почтовом отделении. Коробки различаются по размеру. Максимальный размер короба, который можно приобрести на почте, 42,5×26,5×38 см.

Если упаковка приобретается самостоятельно, то коробка или пакет не должны содержать посторонних надписей, рисунков и символов, следов старого скотча.

Во время транспортировки предметы не должны перемещаться внутри коробки. Почтовики рекомендуют заполнить свободное пространство бумажным, пенопластовым или другим наполнителем. Если подарок хрупкий, то его дополнительно можно обернуть воздушно-пузырчатой пленкой и сделать специальную пометку "Осторожно" у оператора перед отправкой.

Не подлежат пересылке скоропортящиеся продукты питания и напитки, предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность, загрязнять или портить другие почтовые отправления и оборудование.

При отправке посылок с описью вложения не стоит их заранее упаковывать - их нужно передать сотруднику Почты для сверки содержимого с описью.