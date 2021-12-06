В УрФО снижается заболеваемость коронавирусом

18:04 06 декабря 2021
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Заболеваемость коронавирусом в регионах Уральского федерального округа снижается, как и количество госпитализаций, по сравнению с прошлой неделей, сообщил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

Наряду со снижением заболеваемости коронавирусом полпред отметил и негативные тенденции, в том числе превышение эпидпорога по ОРВИ и снижение темпов вакцинации против коронавируса. 

"Во всех регионах УрФО превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. Чаще всего болеют дети и подростки школьного возраста. Темпы прививочной кампании на минувшей неделе несколько снизились относительно предыдущего периода, но по-прежнему находятся на высоком уровне", - сообщили в полпредстве.

За сутки в среднем в регионах УрФО вакцинируются более 45 тысяч человек. Полный курс прошли 5 млн жителей округа, или 40,9 процента населения.

По данным Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения коронавируса в регионе  за минувшие сутки выявлено 307 новых случаев заболевания, в том числе 46 у детей, 270 человек выздоровели. За всю пандемию коронавирусом заболели 82 739 жителей региона, выздоровели  64 454, умерли 2 952, в том числе 13 за последние сутки (данные с сайта  Стопкоронавирус.рф).

Прививки против коронавируса поставили 925 638 человек, полный курс прошли 812 549, или 69 % взрослого населения области. 

Теги: вакцинация , Владимир Якушев , коронавирус , полпред , УрФО
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