В УрФО снижается заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в регионах Уральского федерального округа снижается, как и количество госпитализаций, по сравнению с прошлой неделей, сообщил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

Наряду со снижением заболеваемости коронавирусом полпред отметил и негативные тенденции, в том числе превышение эпидпорога по ОРВИ и снижение темпов вакцинации против коронавируса.

"Во всех регионах УрФО превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. Чаще всего болеют дети и подростки школьного возраста. Темпы прививочной кампании на минувшей неделе несколько снизились относительно предыдущего периода, но по-прежнему находятся на высоком уровне", - сообщили в полпредстве.

За сутки в среднем в регионах УрФО вакцинируются более 45 тысяч человек. Полный курс прошли 5 млн жителей округа, или 40,9 процента населения.

По данным Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки выявлено 307 новых случаев заболевания, в том числе 46 у детей, 270 человек выздоровели. За всю пандемию коронавирусом заболели 82 739 жителей региона, выздоровели 64 454, умерли 2 952, в том числе 13 за последние сутки (данные с сайта Стопкоронавирус.рф).

Прививки против коронавируса поставили 925 638 человек, полный курс прошли 812 549, или 69 % взрослого населения области.