В Тюменской облдуме наградили лауреатов премии "Юрист года - 2021"

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В Тюменской областной Думе 3 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "Юрист года - 2021". Открыл мероприятие председатель ТРО "Ассоциация юристов России" Владимир Ульянов. Поздравили юристов с профессиональным праздником губернатор Тюменской области Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

За высокий уровень профессионализма в области юриспруденции, многолетнюю безупречную работу в сфере укрепления законности дипломом лауреата в номинации "Юрист-практик" награждена председатель судебной коллегии по административным делам Тюменского областного суда Светлана Колоскова.

"Трудно переоценить вклад юристов в укрепление защиты прав граждан, противодействие коррупции, повышение правовой культуры населения, подготовку качественных законов, учитывающих интересы наших земляков", — отметил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

Он вручил "Почетный нагрудный знак Тюменской областной думы" судьям областного суда Елене Кучинской и Ирине Шипецовой. Отмечено их активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере совершенствования законодательства Тюменской области и реализации полномочий облдумы.

В номинации "Юрист года" лауреатом стал заместитель прокурора области Александр Чернышев, в номинации "Юрист-профессионал" победила заслуженный юрист, почетный работник прокуратуры, советник ректора ТюмГУ, председатель общественной палаты Тюмени и член общественной палаты России Ольга Загвязинская, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.