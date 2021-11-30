В Тюменской области не зарегистрировано новых очагов коронавируса

На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся три очага коронавирусной инфекции, новых очагов на прошлой неделе не выявлено.
Ранее больные коронавирусом были выявлены в Винзилинском психоневрологическом интернате, в Иоанно-Введенском женском монастыре, в Ишимском геронтологическом центре.
Очаг в ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" закрыт.
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