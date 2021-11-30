В Тюменской области не зарегистрировано новых очагов коронавируса

13:51 30 ноября 2021
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На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся три очага коронавирусной инфекции, новых очагов на прошлой неделе не выявлено.

 Ранее больные коронавирусом были выявлены в Винзилинском психоневрологическом интернате, в Иоанно-Введенском женском монастыре, в Ишимском геронтологическом центре.

 Очаг в ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" закрыт.

 

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