Коронавирус выявлен у 2,5% вакцинированных жителей Тюменской области

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В регионе привито от коронавируса 847 тысяч человек, из них более 708 тысяч прошли полный курс вакцинации. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации составляет 2,5%, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

"После прививки от коронавируса можно заболеть, но даже если это произойдет, вы перенесете инфекцию легче и без осложнений. Помните, что только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата в организме человека формируются защитные антитела. Поэтому не забывайте соблюдать меры профилактики COVID-19 даже после вакцинации. Носите маски, следите за гигиеной рук, соблюдайте социальную дистанцию", - напоминают в РПН.