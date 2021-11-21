Дети-КВНщики из тюменского села выступят на Первом канале

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Сборная КВН "Дети РайЦентра" из тюменского села Бердюжье приняли участие в 1/4 игр детского Клуба весёлых и находчивых, телевизионную версию игры покажут на Первом канале в начале декабря.

"Съёмки проходили в Москве на огромной сцене, сначала был генпрогон, где мы прорепетировали уже одетые в костюмы, а потом было само выступление. В зале было много людей. Нам аплодировали и смеялись над нашими шутками. Было очень приятно, когда зритель принимает нас хорошо, так намного легче играть в КВН", -рассказал журналистам "КП-Тюмень" представитель сборной "Дети РайЦентра" Константин Сиволап.

Успешное выступление – это умелое совмещение актёрского мастерства, отличный сценарий и хорошо подобранная музыка. Над этим работает целая команда талантливых взрослых: Ирина, Артур и Антон Голубевы, Сергей Роганов. Руководитель сборной "Дети РайЦентра" Мария Стасевич отметила, что важно не просто выступать на сцене, но и демонстрировать качественный онлайн-контент, который в пандемию активно пользуется спросом. Самому юному КВНщику этого коллектива Радославу Голубеву – шесть лет. Недавно ребята взялись за новый проект – снимают сериал про тройняшек и их друзей. Они с юмором рассказывают о своих буднях. К съёмкам привлекли даже родителей.

Ранее ребята сыграли в 10-м международном фестивале детских команд КВН в Анапе и получили новый опыт на мастер-классах. По итогам анапского фестиваля 23 команды отобраны в финал, осталось четыре места и на них претендует 13 сборных, в том числе и "Дети РайЦентра".