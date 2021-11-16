Оперштаб: прирост заболеваемости коронавирусом снизился в четыре раза

Темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в Тюменской области в четыре раза, сообщает "Оперштаб. Тюмень".
"На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил три процента, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября - 0,7 процента. По данным на 15 ноября суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на сто тысяч населения", – отметила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на онлайн-заседании регионального оперативного штаба 15 ноября.
По итогам 45-й недели на 37% снизилась заболеваемость среди детей в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.
Охват населения региона тестированием на COVID-19 за последние семь дней - 504 на 100 тыс. населения. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место среди регионов России, отмечают в Оперштабе.
По данным оперштаба, с 6 ноября в регионе в сутки фиксируется около 347-349 новых случаев коронавируса, с 12 ноября количество выздоравливающих за сутки превысило 100 человек, в понедельник сообщалось о 129 выздоровлениях.
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