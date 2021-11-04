1/8 Кубка России МФК "Тюмень" проведет в Новосибирске

Фото пресс-службы МФК «Тюмень»

Матчи 1/8 Кубка России по мини-футболу МФК "Тюмень" проведет в Новосибирске, где 5 и 6 ноября встретится с местным "Сибиряком". Для зрителей будут организованы трансляции.

В конце октября, когда большинство команд боролись за выход в четвертьфинал, МФК "Синара" из Екатеринбурга и МФК "Тюмень" успешно выступали на старте Лиги чемпионов УЕФА, пройдя в Элитный раунд. Теперь им предстоят матчи другого престижного соревнования.

В этом сезоне тюменская команда выступает успешно, в Париматч-Суперлиге на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Из шести матчей четыре закончились победой, два ничьей. Клуб набрал 14 очков, пишет "Вслух.ру".