У младших школьников продляются каникулы, старшие классы и студенты переводятся на дистант

Дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в учебных заведениях будут приняты после 8 ноября, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного образования и науки Алексей Райдер в видеообращении к жителям региона.

Осенние каникулы для учащихся 1-4 классов во всех школах Тюменской области будут продлены.

5-11 классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение.

Детские дошкольные учреждения с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Эти меры позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей, подчеркнул Алексей Райдер.