Станислав Кокорин из команды Extreme Team участвует в экстремальном шоу на СТС

10:01 26 октября 2021
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Трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию, член команды Extreme Team Станислав Кокорин из Тюмени стал участником экстремального телешоу "Русский ниндзя".

"Русский ниндзя" — российская версия одного из самых известных экстремальных шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Ведущими шоу в этому году стали популярные медиа личности: Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев. 

За звание самого сильного героя проекта борются более двухсот участников со всей России. Съемки нового шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона "Фишт", где техническая группа собрала сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Самой высокой точкой съемочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире. Участники шоу "Русский ниндзя" борются за главный приз — 5 млн рублей.

"В основном, все проходило ночью. После долгих часов ожидания состоялся мой старт. Это было не столько тяжело, сколько некомфортно. Нельзя было терять концентрацию на протяжении долгих часов. Сидеть и ждать 8 часов в шатре до своего старта, а потом нужно было внимательно пройти трассу. Поздние старты также влияли на физические возможности. Но в целом все было супер организованно. Работала большая команда профессионалов, я не видел недовольных спортсменов. Смотрите, болейте за тюменцев и надейтесь, что мы пройдем как можно дальше!" — предложил Станислав Кокорин.

Также участницей шоу стала еще одна представительница города Тюмени — Динара Фахритдинова, впервые в истории российского скалолазания занявшая первое место на Чемпионате Европы в лазании на трудность и увезла домой бронзу со Всемирных Игр. 

Премьера шоу "Русский ниндзя" состоится 27 октября в 20:00 на СТС.

Теги: Моргенштерн , скалолазание , телевидение , шоу , экстремалы
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