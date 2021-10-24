В Тюмени выпустят сборник лучших социальных проектов

В Тюмени проходит конкурс на лучшие социальные проекты в сфере молодежной политики города. Победители попадут в сборник, который выпустят и презентуют на форуме тюменской молодежи "Мост".
Прием заявок длится до 25 октября. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке: https://clck.ru/QcpFx и отправить на почту 89048878272@mail.ru логотип организации, логотип проекта и пять фотографий хорошего качества, которые отражают деятельность в рамках проекта.
Выбирать победителя будут специалисты по работе с молодежью и представители НКО. В прошлом году в сборник попал проект "Помощь врачам" — благотворительный фонд собирал продуктовые наборы для врачей, которые напряженно работают в пандемию. Еще одним победителем стал форум межкультурной коммуникации "WorldView", который объединил иностранных и российских студентов.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: (3452) 515-020.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru