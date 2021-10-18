Тюменцам рассказали, как отправить телеграмму

Тюменцы больше не могут отправить телеграмму через почтовое отделение, сделать это можно только в формате онлайн на сайте Почты России или через мобильное приложение.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области, все преимущества телеграммы сохраняются: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения.

Также в ведомстве отметили, что, заполняя предложенную форму, можно выбрать категорию телеграммы. Отправить срочное послание можно как на обычный почтовый адрес, так на специфичный – в войсковую часть, абонентский ящик, даже на морское или речное судно. Телеграмма будет доставлена получателю в традиционном, бумажном виде.

По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. Однако онлайн-сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату. Например, если это поздравление с днем рождения. Стоимость услуги онлайн-заказа телеграммы зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплата производится при помощи мобильного платежа, пишет "Мегатюмень".