В тюменских стационарах занято 93% ковидных коек

Фото депздрава ТО

На сегодняшнее утро в Тюменской области работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%. С 15 октября пациентов вновь начнет принимать "Градостроитель", сообщили в региональном депздраве.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение по поводу COVID-19 15 октября возобновляет свою работу по инфекционному профилю ЛРЦ "Градостроитель", где подготовлено к приему пациентов 200 коек", - говорится в сообщении.

Все переоборудованные ранее учреждения находятся в резерве, при необходимости их можно оперативно развернуть. "Свободный коечный фонд поддерживается постоянно, чтобы госпитализировать всех, кому показано стационарное лечение", - заявили в депздраве.

Избежать инфекционного заболевания COVID-19 или перенести его в легкой форме, когда не требуется стационарное лечение, можно благодаря вакцинации, напоминают медики.