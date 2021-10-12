В УрФО за неделю развернули около 2400 новых коек для пациентов с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах Уральского федерального округа по-прежнему напряжённая. Загруженность коечного фонда - 94 процента. За минувшую неделю в УрФО было развёрнуто 2388 новых коек. Об этом сообщил в понедельник полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании с главными фединспекторами регионов.

В частности, в Тюменской области на минувшей неделе открыли 16-й по счету моногоспиталь: 90 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом средней тяжести было организовано в корпуса "Жемчужина" в ЛРЦ "Градостроитель".