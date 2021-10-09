Студентка из Тобольска представила концепцию "Менделеев парка"

17:36 09 октября 2021
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pixabay.com

В 11 микрорайоне Тобольска появится "Менделеев парк". Проект по созданию городского пространства разработала студентка местного филиала ТИУ Гузель Юмашаева.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, идея такого парка зародилась в феврале 2021 года в рамках серии стратегических сессий с менеджерами крупных тюменских предприятий.

"Тобольск является родиной великого химика Дмитрия Менделеева, а потому новое пространство будет связано с химической тематикой. Предполагается, что в центре будет размещен большой фонтан с подсветкой, а вокруг появится много зелени, различные беседки и карусели в форме молекул химических соединений, познавательные стенды и лаборатории", – рассказали в ТИУ.

По мнению автора проекта, химия – красивая наука, которую можно интересно обыграть при благоустройстве. На создание такого парка планируется привлечь инвестиции, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: благоустройство , Дмитрий Менделеев , парк , студент , ТИУ , Тобольск
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