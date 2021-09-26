Биоквантум и IT-квантум пользуются популярностью среди воспитанников тюменского "Кванториума"

Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

IT-квантум и Биоквантум стали самыми популярными направлениями детского технопарка "Кванториум" в Тюмени в 2021 году. В новом учебном году сюда поступили 350 детей в возрасте от 11 до 17 лет, всего проектной деятельностью в тюменском "Кванториуме" занимается более тысячи школьников.

Как рассказал руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов, "Биоквантум" - новое направление, его открыли только в 2019 году. В этом году был очень большой спрос на него. Также традиционно лидирует IT-квантум, пишет ИА "Тюменская линия".

"Дети занимаются у нас бесплатно с 11 лет, мы не отбираем их по каким-то конкурсам и экзаменам. Записываем всех желающих по обычной живой очереди, но ставим перед ребятами задачу – регулярно посещать занятия, проявлять интерес к ним, выполнять поставленные задачи", - отметил руководитель.

Занятия в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени ведутся по 11 направлениям. Это "Робоквантум", "Промдизайн", "Биоквантум", "Энерджиквантум", "IT-квантум", "Hi-Tech цех", "Автоквантум", "Аэроквантум", "Наноквантум", "Геоквантум", "VR квантум". Также работают лаборатории для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По итогам 2020-2021 учебного года выпускниками детского технопарка стали 386 ребят. Из них 167 прошли полный цикл обучения и завершили проектный модуль, 128 детей окончили программы уроков технологии, реализуемые совместно со школами. В лабораториях, которые являются подготовительным этапом к обучению в "Кванториуме", обучился 91 ребенок.