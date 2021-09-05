Школьников Голышмановского округа готовят к военной службе

Фото: Голышмановская СОШ

Кадетские классы действуют в Голышмановском городском округе. В 10 специализированных группах ребята проходят добровольную подготовку к военной службе.

Группу "Пульс" в селе Голышманово ведет учитель физкультуры местной школы Алексей Смирнов. Его воспитанники восемь раз участвовали в профильной смене лагеря "Ратники", четыре аза возвращались с областных состязаний с серебром и еще столько же – с победой.

"В 2018-2019 годах мои воспитанники участвовали во втором этапе областной спартакиады допризывной молодёжи. Оба раза заняли первые места. Также ребята выступали в сборной Тюменской области по военно-прикладным видам в Тамбове и Смоленске. Помню, в Тюмени занимали первое место по строевой подготовке среди 36 команд", - поделился успехами наставник.

За пятнадцать лет работы с профильным классом Алексей Смирнов подготовил больше 90 кадетов, из них 17 получили звания отличника подготовки к военной службе. Воспитанники "Пульса" достойно служат в армии и учатся в высших и средних специальных учреждениях Минобороны РФ.

Несколько выпускников этого профильного класса продолжают службу по контракту в Московской области и Чеченской республике, Хабаровском крае, пишет "Мегатюмень".