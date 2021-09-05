Тюменские подростки и студенты будут изучать финансовую грамотность

Более 600 тюменских старшеклассников и студентов колледжей будут изучать финансовую грамотность в рамках просветительского проекта "Молодежная финансовая инициатива", который стартует осенью.

Как сообщили в пресс-службе регионального Альянса СО НКО, проект проходит в формате чемпионата по финансовой грамотности, совмещенного с лекционными и семинарскими занятиями. За основу геймификации процесса взята популярная обучающая финансовая игра "Денежный поток". Участники могут сразу применить знания, полученные ими на лекциях и практикумах, в процессе игр.

Подробнее о новом сезоне проекта расскажут на пресс-конференции 9 сентября, которая состоится на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень". Начало мероприятия в 15:00. К участию приглашают не только журналистов, но также представителей образовательных учреждений и всех интересующихся.

Отметим, с момента запуска "Молодежной финансовой инициативы" проведено уже два городских и два областных чемпионата, которые охватили все города юга региона, а также Казанский район Тюменской области. Их участниками стали более 3 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Всего обучение финансовой грамотности прошли 360 молодых тюменцев, пишет ИА "Тюменская линия".