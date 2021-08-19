Тюменский драмтеатр перед началом нового сезона объявил распродажу билетов

10:38 19 августа 2021
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Традиционная летняя распродажа ТБДТ пройдёт с 19 по 22 августа. Билеты на почти на все репертуарные спектакли большого и малого зала ТБДТ, которые будут идти в августе-ноябре, можно приобрести со скидкой в 30-15 %. 

28 августа состоится распродажа билетов на мероприятия Тюменского театра кукол со скидкой до 50%.

Узнать подробности акций и купить билеты можно на сайте ТКТО.

Теги: акции , билеты , скидки , театры
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