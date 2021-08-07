Мобильный пункт вакцинации будет работать на площади 400-летия Тюмени

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Мобильный пункт вакцинации на площади 400-летия Тюмени предлагает 7 августа всем желающим поставить прививку от COVID-19. Время работы с 12:00 до 15:00. В наличии – вакцина "Спутник V".

После вакцинации участникам предлагают повесить медицинскую маску на специальный арт-объект, символизирующий победу над коронавирусом.

Предварительно врачи проведут осмотр пациента: измерят температуру, давление и сатурацию, а также соберут опросный лист на наличие хронических заболеваний. Медицинский персонал даст информацию о том, какие побочные действия может вызвать прививка и как с ними справиться. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, приходить стоит лишь без симптомов ОРВИ и коронавируса.

После вакцинопрофилактики участники акции символически завершат войну с коронавирусом. Для этого нужно будет взять новую противомикробную маску из лотка, подписать дату вакцинации и повесить ее на арт-объект. Он останется на площади до 7 сентября. На арт-объекте также размещена информация о прививке и способах вакцинопрофилактики.

Кроме того, тюменцы смогут бесплатно взять себе противомикробную одноразовую маску, пишет "Мегатюмень".

"Когда боксер заканчивает карьеру, он символически вешает перчатки на гвоздь. Наш арт-объект — это своеобразная метафора борьбы с эпидемией, которая напоминает жителям о том, что, поставив вакцину, человек максимально уменьшает для себя вероятность тяжелой формы коронавируса. А значит заканчивает "карьеру бойца" с ковидом", - прокомментировала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.