Тюменской детской железной дороге исполняется 52 года

Фото из группы "Тюменская Детская Железная Дорога" ВКонтакте vk.com/tumdzd

Тюменской детской железной дороге исполняется 52 года. Первый запуск учебного полигона для юных железнодорожников состоялся 3 августа 1969 года.

Детская магистраль располагается в поселке Боровском на берегу озера Андреевского. Ее протяженность - 3 850 м, она включает две станции. В летнее время на полигоне проходят практику юные железнодорожники – ученики школ Тюмени и Тюменского района, изучающие основы работы машинистов и проводников. Новый набор проводится в сентябре-октябре, вступить в ряды юных железнодорожников тюменцы могут уже с 11 лет.

Бесплатные занятия проводят параллельно школьным урокам раз в неделю на базе учебного центра, который располагается недалеко от тюменского вокзала. Основная учебная программа рассчитана на три года, но тренироваться на полигон ребята отправляются уже после первого курса.

"В России действуют лишь 25 подобных детских железных дорог. Мы принадлежим к Свердловской железной дороге, которая также включает учебный полигон в Екатеринбурге. Два года назад там провели прекрасную реконструкцию. Масштабного обновления ждал и наш полигон, однако работы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса", – отметила инструктор Людмила Ивановна.

Пассажирами выступают сами тюменцы. Многие приезжают прокатиться на детской железной дороге семьями. Она открыта для посещения каждую неделю со среды по воскресенье. Граждан предупреждают: это – не аттракцион. Также посетителей попросят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пишет "Тюменская область сегодня".