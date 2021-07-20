На конкурсе "Лидеры России 2021" от Тюменской области выступят 88 участников

Приглашение в финальные испытания конкурса "Лидеры России 2021" получили 88 лидеров от Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе конкурса, 39 человек прошли по треку "Бизнес и промышленность", 28 — "Государственное управление", 7 — в направлении "Наука", 6 — "Информационные технологии", по 4 участника в треках "Здравоохранение" и "Студенты". Всего в очные мероприятия конкурса управленцев "Лидеры России 2021" — флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" — приглашены 3 987 человек.

Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29% – опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) – руководители среднего звена, еще 17% – линейное руководство.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образований, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук.

Как отмечают организаторы, в этом году много интересных участников с разнообразным управленческим опытом. Например, дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов нашей страны, 11 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 26 заместителей руководителя региональных органов власти, 3 руководителя институтов развития регионального уровня, 90 генеральных директоров и 118 директоров крупных, средних и малых предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель.

Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них 7 региональных финалов треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление", 5 финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и 1 онлайн-финал для трека "Международный". Региональные финалы пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре 2021 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Ростове-на-Дону (ЮФО и СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Нижнем Новгороде (ПФО). Финалы отдельных треков "Студенты", "Здравоохранение", "Информационные технологии", "Наука", а также "Битва сезонов" и онлайн-финал трека "Международный" пройдут в Москве в августе-сентябре, а финал трека "Культура" состоится в Санкт-Петербурге в ноябре. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны.

Среди участников, допущенных к контрольному тестированию четвертого сезона конкурса, 79% мужчин и 21% женщин. В третьем сезоне, для сравнения, соотношение участников составило 81% мужчин и 19% женщин. При этом самым "женским" треком является "Культура", где представительницы прекрасного пола, успешно выполнившие задания дистанционного этапа, составили 49%. Самым "мужским" (91% допущенных до контрольного тестирования – мужчины) стал трек "Информационные технологии". Средний возраст конкурсантов – 36 лет.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 "Лидеров России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.