Россельхознадзор проконтролировал качество черешни, ввезенной в Тюменской области

С середины мая 2021 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре проведен карантинный фитосанитарный контроль более 52 тонн черешни свежей, ввезенной на территорию Тюменской области из Киргизской Республики.

Установлено, что все партии продукции соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.

По результатам досмотра выданы акты карантинного фитосанитарного контроля, подтверждающие фитосанитарную безопасность продукции, сообщили в ведомстве.