В Тюмени открыли очередной госпиталь для лечения короновирусных больных

Фото пресс-службы депздрава ТО

В Тюменской области растет количество коронавирусных больных, нуждающихся в стационарном лечении. В связи с этим на базе детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" 1 июля развернут моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест. На сегодня в регионе работает 13 коверных стационаров на 1885 коек, при этом коечный фонд занят на 84,8 %.

В Тюмени и пригороде моностационары действуют на базе Областной инфекционной клинической больницы и в ее филиале на улице Новой, в ОКБ № 1, Госпитале для ветеранов войн", в Перинатальном центре, лечебно-реабилитационных центрах "Градостроитель" и "Надежда". Больных также размещают в Боровской участковой больнице. Моногоспиталя работают в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Упорово и Сорокино.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что в зависимости от обстановки разработан план по расширению коечного фонда в учреждениях. Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек.