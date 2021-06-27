Тюменским хирургам пришлось оперировать пациента после неудачной косметологической процедуры

Врачи Областной клинической больницы №2 прооперировали мужчину, у которого после неудачной косметологической процедуры для избавления от мимических морщин развился ишемический некроз кожи лица.

Чтобы избавиться от мимических морщин на лбу, косметолог посоветовал мужчине сделать инъекцию филлера на основе гиалуроновой кислоты. Однако при проведении такой процедуры есть риск сдавливания препаратом сосудов или эмболизация, если препарат попадает в сам сосуд. Нарушение кровообращения приводит к повреждению и гибели клеток кожи. Такое осложнение видно практически сразу после процедуры и своевременная помощь может минимизировать осложнения.

"К отёку и некрозу у этого пациента присоединилась вторичная инфекция –гнойничковые высыпания. Сделав разрез под участком некроза мы вывели остатки филлера и освободили сосуд от сдавливания", - рассказала челюстно-лицевой хирург хирургического отделения №3 взрослого стационара ОКБ №2 Анна Утукина.

После операции пациенту назначили антибактериальную терапию и местное лечение. Врачам удалось сохранить кожу вокруг участка некроза и уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре. Позднее его можно будет устранить лазерной шлифовкой, пишет "Мегатюмень".

"Мы рады, что современные мужчины следят за своей внешностью, но красота тела невозможна без здоровья изнутри. Источником привлекательности и молодости во все времена остается здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, баланс работы и отдыха, полноценный сон. Следить за состоянием организма необходимо, регулярно и своевременно обращаясь за квалифицированной медицинской помощью", - прокомментировал руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терехин.